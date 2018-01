Tribunal mantém punição ao Paysandu O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) manteve hoje decisão tomada em 1ª instância pela Justiça Esportiva de punir o Paysandu com a perda de pontos do empate com o Corinthians (2 a 2, em 17 de agosto) e da vitória sobre a Ponte Preta (3 a 2, em 27 de agosto). O clube paraense escalara jogadores cuja documentação fora assinada por seu presidente, Artur Mourinho, então suspenso pela Justiça Esportiva.