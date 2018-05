Tribunal nega recurso e Maicon vai desfalcar a Inter

Maicon já cumpriu contra a Fiorentina, na rodada passada do Campeonato Italiano, um confronto da pena imposta a ele. O jogador foi punido por ter discutido com o auxiliar Stefano Ayroldi, que acusou o atleta de ter o ofendido verbalmente na partida em que a Inter bateu o Bologna por 3 a 1, no último dia 22. Logo após o incidente, o lateral da seleção brasileira foi expulso pelo árbitro Roberto Rosetti.

Com a suspensão confirmada, Maicon não poderá enfrentar a Juventus no clássico do próximo sábado, em Turim, pela 15.ª rodada do Campeonato Italiano. A Inter de Milão lidera a competição, com 35 pontos, contra 28 do vice-líder Milan e 27 da Juventus, a terceira colocada.