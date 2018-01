Tribunal paraguaio aprova extradição de Nicolás Leoz aos EUA A Justiça paraguaia aprovou nesta terça-feira a extradição do ex-presidente da Conmebol Nicolás Leoz aos Estados Unidos, onde deverá responder pelas acusações de corrupção, lavagem de dinheiro e fraude no escândalo da Fifa. Leoz também foi membro do Comitê Executivo da entidade máxima do futebol.