Tribunal pode parar gols de Luís Fabiano Luís Fabiano voltou a ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro, e agora corre o risco de sair de cena. Marcou o 29º gol e igualou-se a Dimba, do Goiás. Alcançou também o recorde de Edmundo, que marcou os mesmos 29 gols em 1997. Só que as façanhas de Luís Fabiano podem parar por aí. Amanhã, ele será julgado pela cabeçada em Marquinhos, do Corinthians, e por ofensas à árbitra Sílvia Regina de Oliveira, que o expulsou no jogo contra o Corinthians. Pode pegar até seis jogos, o que o tiraria do Campeonato. "Espero que isso não aconteça e que eu pegue no máximo dois jogos. Tenho esperança de bater o recorde de Edmundo, e não quero perder essa chance por causa de uma expulsão", afirmou. Ele gostou do São Paulo, mas criticou desatenções do time durante o jogo. "Foi uma partida eletrizante, com os dois times atacando muito e tendo oportunidades de gol. Nós tivemos muita vontade, e apesar de termos um jogador a menos, empatamos o jogo e quase viramos. Depois, cometemos uns erros bobos e acabamos perdendo esse jogo."