Tribunal quer falência da Fiorentina O Tribunal de Florença pediu nesta quarta-feira que a Fiorentina, com dívidas estimadas em US$ 54 milhões, declare-se como falida no processo aberto no Tribunal do Comércio e ainda que peça autorização provisória para continuar no Campeonato Italiano. O presidente do clube, Vittorio Cecchi Gori, declarou que deseja vender as suas ações.