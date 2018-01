Tribunal reabre estádio do Catania a seus torcedores O Tribunal Administrativo Regional da cidade italiana de Catania confirmou nesta quinta-feira a reabertura do estádio Massimino, da equipe local, que havia sido fechado em razão da morte de um inspetor de Polícia durante uma briga de torcidas. Além disso, o tribunal ordenou o ressarcimento aos 82 detentores de carnês do clube que apresentaram o processo, referente aos jogos que não puderam assistir em razão do fechamento do campo até 30 de junho. A Federação Italiana de Futebol (FIGC) foi condenada a pagar mil euros (cerca de R$ 2.800) a cada um dos 82 torcedores, por danos morais e materiais. No próximo domingo, o Catania deve jogar em casa contra o Ascoli, mas a partida permanecerá em Modena. Porém, os torcedores já poderão voltar a ver a equipe.