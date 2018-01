Tribunal reabre estádios a torcedores do Catania após morte Depois das cenas de barbárie no clássico da Sicília, em fevereiro, o Tribunal Administrativo Regional de Catânia decretou nesta terça-feira a liberação da entrada dos torcedores do Catania para jogos da equipe nas partidas da Série A do Campeonato Italiano. O tumulto aconteceu durante o jogo com o Palermo. "Os seguidores [do Catania] poderão ter acesso às instalações esportivas em todo o território nacional onde forem realizadas partidas da equipe como mandante", diz a sentença do Tribunal, que entrará em vigor a partir do próximo sábado, quando o time siciliano recebe a Roma, no Estádio Angelo Massimino. O Catania havia sido punido pela Comissão Disciplinar da Liga Italiana de Futebol e pela Comissão de Apelação da Federação a jogar com portões fechados as partidas como mandante até o fim da atual temporada. A decisão foi tomada depois de uma briga generalizada entre os torcedores dos clubes, no dia 2 de fevereiro. O tumulto resultou na morte do policial Filippo Raciti, atingido por uma bomba caseira. No dia partida - vencida pelo Palermo por 2 a 1 -, o juiz Mauro Bergonzi teve que paralisar o confronto por cerca de 40 minutos após o Catania sofrer o primeiro. Os torcedores dos donos da casa jogaram rojões no campo e a fumaça atrapalhou a visão dos jogadores. Para piorar, os policias, que tentavam amenizar os ânimos dos fãs, jogaram bombas de lacrimogêneo nas arquibancadas. O vento acabou levando gás para o gramado e afetou também os atletas das duas equipes.