Tribunal recebe novas denúncias sobre confusão no clássico

O Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) estuda a possibilidade de analisar a confusão do primeiro tempo entre Corinthians e Palmeiras no jogo de ida da final do Paulistão, de acordo com o presidente do órgão, delegado Antônio Olim. O jogo terminou 1 a 0 para o Palmeiras, sábado, após um primeiro tempo de confusão, empurra-empurra e duas expulsões.

Felipe Melo e Clayson foram expulsos pelo árbitro Leandro Bizzio, que teve atuação questionada pelos dois lados. Sem expediente hoje, o TJD-SP espera a súmula da partida. Nela, Bizzio explicou os motivos dos cartões vermelhos. Relatou que Clayson deu dois tapas com força excessiva em Felipe Melo. O palmeirense foi sancionado por revidar a agressão “segurando Clayson pelo pescoço e utilizando de força excessiva.” A justificativa para os amarelos de Borja e Henrique, que deram início à briga, foi “trocar empurrões”.

O árbitro relatou outras duas situações que devem ser tema do TJD. Elas foram repassadas a Bizzio por um fiscal. “Felipe Melo descia a rampa de acesso ao vestiário após ter sido expulso quando um copo plástico foi arremessado pela torcida corintiana em sua direção, sem acertá-lo.” A outra foi um início de empurra-empurra entre o corintiano Lucca e o auxiliar técnico Robert Lampert, do Palmeiras. “Ambos precisaram ser contidos. Ressalto que, além da informação feita pelo fiscal do jogo, o mesmo mostrou-me o vídeo do fato acima descrito”, disse.

O TJD ainda julga nesta terça o recurso do goleiro Jailson, que joga sob efeito suspensivo de pena de três jogos, recebida pela expulsão contra o Corinthians na primeira fase. Ele já cumpriu dois jogos e, se o tribunal entender que precisa cumprir o último, perderá a decisão.