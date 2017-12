Tribunal rejeita pedido do Santos O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter, negou nesta quinta-feira o pedido de efeito suspensivo feito pelo Santos, punido pela 2ª Comissão Disciplinar com a perda de mando de campo de um jogo, por causa de incidentes ocorridos na partida com o Corinthians, em 6 de outubro, em Vila Belmiro. Com a decisão, o time paulista será obrigado a atuar a pelo menos 150 quilômetros de seu estádio, contra o Grêmio, em 5 de dezembro. Num dos jogos em que perdeu o mando, o Santos atuou em Mogi Mirim. Em outro, jogou em Presidente Prudente. A diretoria ainda não decidiu o local da partida contra o Grêmio.