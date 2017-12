Tribunal suíço aceita recurso da Roma A Roma conseguiu, nesta segunda-feira, uma vitória nos tribunais. Em decisão do Tribunal de Arbitragem Desportiva, com sede em Lausanne (Suíça), o recurso da equipe italiana contra a punição da Fifa, que a impedia de contratar jogadores por duas temporadas, foi aceita. Assim, a Roma pode regularizar as contratações do brasileiro Taddei (ex-Siena e Palmeiras), e dos africanos Shabani Nonda e Samuel Kuffour para a temporada, que começará no final do mês. A punição à equipe da capital italiana havia acontecido por conta da contratação do zagueiro francês Philippe Mexes, durante a temporada passada, enquanto ainda tinha contrato com o Auxerre. O time francês, então, decidiu levar o caso à Fifa, que puniu a Roma no final de junho.