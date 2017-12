Tribunal suíço favorece Olímpia As relações entre o Olímpia do Paraguai e a Fifa ficam cada vez mais complicadas. Nesta terça-feira, um tribunal de Zurique ordenou que o time de Assunção seja o representante da América do Sul na final do Mundial Interclubes, que ocorre em Yokohama em 3 de dezembro, seja qual for a decisão da Fifa. O problema é que, pelas leis da Fifa, um clube está proibido de ir à Justiça comum contra a entidade. A decisão da corte suíça, portanto, não tem efeito prático e o São Caetano, vice-campeão da Libertadores, tem chances de ir ao Japão. Os problemas entre a Fifa e o Olímpia estão relacionados à transferência do jogador Enciso do Inter de Porto Alegre à equipe paraguaia, em 2001. O time brasileiro, que contou com o jogador desde 1997, queixava-se da forma pela qual o jogador foi negociado e recorreu ao tribunal da Fifa, única instância autorizada a julgar disputas no futebol internacional. Segundo uma avaliação da entidade, o Olímpia teria de pagar US$ 500 mil ao clube gaúcho pelos danos. Os dirigentes de Assunção não ficaram satisfeitos com a decisão e recorreram à Justiça comum, o que é contrário às regras da entidade. Em resposta, a Fifa prometeu punir o Olímpia de competições internacionais se a queixa não fosse retirada da corte suíça. Para tentar solucionar a disputa, os dirigentes do Olímpia devem ir à sede da Fifa na semana que vem. Mesmo assim, a presidência do clube já deu sinais de que pode desistir de disputar a final contra o Real Madrid se a briga com a entidade continuar. Isso abriria a possibilidade para que o São Caetano fosse o representante da América do Sul na final do Mundial Interclubes. Nesta terça, na sede da Fifa, em Zurique, advogados e representantes da presidência da entidade reuniram-se para debater qual deverá ser a medida que será tomada em relação ao caso. Alguns defendem uma solução negociada com o Olímpia, mas a maioria dos advogados da Fifa continua defendendo uma punição ao time paraguaio. Resta saber qual será a decisão política que o presidente da Fifa, Joseph Blatter, tomará em relação ao Olímpia, principal equipe do Paraguai, país de um de seus maiores aliados, Nicolás Leoz, presidente da Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol.