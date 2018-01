Tribunal suspende Torres por 120 dias O técnico Carlos Alberto Torres foi suspenso por 120 dias nesta quarta-feira pela 3.ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), devido aos xingamentos ao árbitro Paulo César de Oliveira na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A deste ano, na vitória do Flamengo por 4 a 1 sobre o Paysandu - clube que Torres dirigia. O treinador poderá recorrer ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para tentar diminuir a pena, já que o fato foi captado pelas câmeras de TV no dia. Outro punido nesta quarta foi o volante Bóvio, do Santos, que pegou dois jogos pela expulsão na derrota por 3 a 1 para o Figueirense, também no dia 4/12. Liberados - O Corinthians foi absolvido nos dois casos em que foi julgado: pela invasão do campo do Estádio Serra Dourada, por torcedores - foi alegado que as invasões não prejudicaram o andamento da partida -, e o meia Carlos Alberto, pois o tribunal reforçou que não conseguiu caracterizar seus dribles como provocativos.