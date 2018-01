Tribunal tira Guarani da Copa do Brasil O Guarani está fora da Copa da Brasil. Por 3 votos a 2, o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) reunido na noite desta segunda-feira, no Rio, decidiu punir o clube campineiro com a perda dos pontos do jogo em que venceu o Vila Nova-GO, pela segunda fase da competição. Os relatores do tribunal constaram que o Guarani havia escalado um jogador (o volante Leandro Guerreiro) com a documentação irregular, como alegava o Vila Nova. O Vila Nova venceu o primeiro jogo, em Goiânia, por 1 a 0, mas perdeu o segundo, em Campinas, por 3 a 1. Pelo saldo de gols acabou sendo aliminado. Os goianos, no entanto, recorreram ao tribunal e conseguiram a vaga. Agora, nas oitavas-de-final, o Vila vai enfrentar o Cruzeiro. O Guarani promete recorrer da decisão. O primeiro jogo da próxima fase está marcado para o dia 23 de abril, em Belo Horizonte. O jogo da volta está previsto para o dia 30. Essas datas, no entanto, podem mudar se o recurso do Guarani prosperar.