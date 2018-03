Tribunal tira pontos do Náutico na Série B Como já era esperado, o Joinville conquistou os três pontos do Náutico, na partida em que foi derrotado pelo clube pernambucano, por 4 a 3, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, no Recife. A decisão foi unânime: 4 a 0. Mesmo assim, a diretoria do Náutico promete recorrer. O time de Santa Catarina conseguiu a vitória no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), após entrar com um recurso acusando o Náutico de ter escalado o lateral Marcos Lucas irregularmente. O jogador não estava inscrito no BID (Boletim Informativo Diário) para o jogo inaugural. Com os três pontos conquistados no tribunal, o Joinville subiu uma posição, ocupando agora o 22º lugar, com 11 pontos. Já o Náutico despencou da terceira para a nona colocação com 16 pontos. O time só não perdeu a vitória e os gols marcados que continuam valendo para critério de desempate. O tribunal já tinha tirado pontos na Série A, quando a Ponte Preta perdeu quatro pontos - três para o Juventude e um para o Internacional - por causa do volante Roberto, que estava suspenso por dois jogos ainda pelo Brasileiro do ano passado.