Tribunal vê fita para punir Fernando Baiano O Superior Tribunal de Justiça Desportiva requisitou à Rede Record a fita do jogo Atlético-PR x Flamengo, disputado domingo em Curitiba, para analisar o lance exibido na transmissão em que o atacante Fernando Baiano cospe no goleiro Diego, da equipe da casa. Se a Procuradoria do tribunal entender que houve agressão, Fernando Baiano será denunciado, independentemente da súmula do árbitro. Ele pode ser enquadrado no Artigo 228 do Código Brasileiro Disciplinar de Futebol (CBDF), que prevê pena de suspensão de 30 a 180 dias. O STJD aguarda ainda a fita da partida São Paulo x Goiás, disputada em 14 de maio, pela Copa do Brasil, para verificar se o goleiro da equipe paulista Rogério Ceni agrediu com um tapa o atacante Dimba, do Goiás, conforme denúncia que chegou à procuradoria.