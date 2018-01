Tributo para Foe na decisão da Copa Durante seu pronunciamento de hoje em Paris, após encontro do Comitê Executivo da Fifa, o presidente da entidade, suíço Joseph Blatter, comentou também alguns procedimentos "fora do protocolo tradicional", que serão tomados amanhã, no Stade de France, durante a final da Copa das Confederações entre França e Camarões. A idéia é transformar a partida em um tributo ao atleta camaronês Marc-Vivien Foe, que morreu no gramado após passar mal durante a partida semifinal contra a Colômbia. A primeira alteração será percebida logo que as seleções entrarem no gramado. Em vez de se postarem paralelamente à linha lateral, todos os jogadores irão ao centro do campo para a realização de um minuto de silêncio em homenagem ao colega morto. E lá permanecerão durante a realização dos respectivos hinos nacionais. Os uniformes também terão alterações. Enquanto os franceses entrarão com braçadeiras pretas em sinal de luto (atitude que deverá ser tomada também por turcos e colombianos na disputa pelo terceiro lugar, em Saint-Etienne), os camaroneses estamparão o nome de Foe nas camisas. Uma medalha, seja ela de prata ou de ouro, também será oferecida a Foe. Quando à possibilidade de a Copa das Confederações passar a levar o nome do jogador, Blatter disse que a proposta não deverá seguir adiante. "Na Fifa não temos o hábito de dar nome de pessoas às competições", explicou. "A última foi a Jules Rimet. Depois não adotamos mais esse procedimento." A vida segue - O presidente da Fifa voltou a enfatizar que em nenhum momento trabalhou-se com a possibilidade de não realizar a partida decisiva, como chegou a ser especulado. "Claro que foi uma tragédia. Mas a vida tem de continuar", afirmou. "Em 1972, nos Jogos de Munique, houve atentado terrorista. Prestaram-se homenagens, mas as competições prosseguiram." Em relação à controvérsia sobre o atendimento médico prestado a Foe, contestado fortemente hoje na França, Blatter foi político. "Não posso comentar nada em cima de hipóteses, pois se trata de um assunto muito delicado", afirmou. "Precisamos aguardar os resultados das autópsias para poder dizer alguma coisa."