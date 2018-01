Tricampeão da Libertadores, Fabiano Eller encerra a carreira

Zagueiro que brilhou com as camisas de Vasco, Fluminense, Flamengo e Internacional, entre mais de uma dezenas de clubes que defendeu, Fabiano Eller agora é um ex-jogador profissional. O defensor, de 39 anos, revelou que não continuará em atividade no ano que vem.

"Se não me engano foram 16 clubes, e assim, realmente vai ser uma tristeza, nos primeiros meses eu vou sentir bastante, mas é normal, né? É uma profissão que eu fiz a minha vida toda, mas daqui a pouco eu vou engrenar em alguma outra coisa e de repente trabalhar com o futebol também, para não sentir tanto", disse o zagueiro, em entrevista à Rede Globo.

Eller começou a carreira no Linhares, no Espírito Santo, time de sua cidade, e se destacou primeiro no Vasco, onde ganhou um Brasileirão e a Libertadores de 1999. Jogou depois no Palmeiras, no Flamengo, no Fluminense e no Internacional. Em Porto Alegre, ganhou a Libertadores e o Mundial de 2006.

Depois de passagens curtas pela Turquia e pelo Catar, voltou a deixar o Brasil, desta vez para defender o Atlético de Madrid. Na volta ao País, passou por Santos e, novamente, o Inter, ganhando mais uma Libertadores. Desde 2012, rodava por clubes menores, como São José-RS, Brasil de Pelotas, Audax-RJ e Red Bull Brasil. Nas últimas duas temporadas, voltou a jogar em alto nível, no Náutico e no Joinville, sempre na Série B.

Com três títulos da Copa Libertadores, Fabiano Eller só tem menos conquistas continentais que o ex-lateral-direito Vitor, que ganhou o torneio quatro vezes. Elivélton, Dinho, Palinha e Ronaldo Luis, outros bicampeões com o São Paulo, também venceram três vezes.