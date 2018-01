Tricampeão de 70 é demitido do Gabão O ex-atacante da seleção brasileira tricampeã mundial em 1970, Jairzinho, foi demitido, neste domingo, do cargo de treinador da seleção do Gabão, que disputa as Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. A decisão foi tomada pelo presidente da federação local, Leon Ababe, após a derrota para Angola por 3 a 0. Jairzinho estava no comando técnico há um ano e tinha como missão classificar a seleção para o Mundial. Já eliminado, o Gabão enfrentará a Argélia, no próximo dia 8, pela última rodada das Eliminatórias.