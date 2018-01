Tricampeões estão a caminho do Brasil A delegação do São Paulo, tricampeã mundial de clubes, já está a caminho do Brasil. Após embarcar no Aeroporto Internacional de Narita, nas proximidades de Tóquio, no início da manhã desta segunda-feira (no horário do Japão - noite de domingo no Brasil), o avião sobrevoava a Rússia, a caminho de Frankfurt (Alemanha), na primeiras horas desta segunda no horário brasileiro. Em entrevista à TV Globo, o atacante Aloísio mandou um bom dia especial aos torcedores pelo telefone. ?Quero mandar um bom dia especial para todos os são-paulinos. O time está ansioso para chegar ao Brasil e encontrar essa torcida maravilhosa?. disse o jogador, que foi contratado justamente para jogar o Mundial de Clubes da Fifa. A chegada do São Paulo à Frankfurt está prevista para 11h30 (horário de Brasília). A delegação ficará num hotel próximo do aeroporto até o final da tarde, quando embarcará para São Paulo. O desembarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, está prevista para 6h30 desta terça-feira. Com a possível presença de muitos torcedores, os jogadores desfilarão em dois carros do Corpo de Bombeiros do aeroporto até o estádio do Morumbi, onde acontecerá uma festa pelo título. A delegação também deverá ser homenageada pelo prefeito José Serra e pelo governador Geraldo Alckmin.