Tricolor agora pensa no São Raimundo Depois de conseguir a vaga para a final do Campeonato Paulista com uma vitória de 1 a 0 sobre a Portuguesa Santista, neste domingo pela manhã, na Vila Belmiro, o São Paulo agora volta sua atenção para a Copa do Brasil. O Tricolor enfrenta a equipe do São Raimundo na quarta-feira (12) e precisa de uma vitória por três gols de diferença, porque no jogo de ida perdeu por 2 a 0 em Manaus. "Vamos esquecer um pouco o Paulista para buscar a vitória que nos dá a classificação na Copa do Brasil", disse o volante Júlio Baptista, lembrando que a partir de quinta-feira voltam a se concentrar apenas no campeonato estadual, para a primeira partida da final.