Tricolor aposta as fichas em Kaká O São Paulo aposta em Kaká na sua primeira decisão do ano. Após a derrota para o Paulista na primeira rodada do campeonato, o jogo de hoje às 20h30 contra o Juventus assume proporções dramáticas. Uma nova derrota dificultaria muito a classificação do São Paulo - o campeonato tem apenas seis rodadas na primeira fase - e tornaria quase impossível a permanência de Oswaldo de Oliveira no comando do time. O técnico tem muitos elogios a Kaká. "Eu o considero um jogador diferenciado, que tem muito tempo pela frente. Vai ser um dos melhores jogadores do futebol brasileiro e com ele o nosso time torna-se muito mais ofensivo", diz. Com a volta de Kaká, Oswaldo também melhor rendimento de Ricardinho, que seria menos marcado e não precisaria recuar tanto, como fez na estréia. "O time todo cresce e o Ricardinho também. Terá alguém para dividir a marcação dura que vem sofrendo." Além de Kaká, em lugar de Adriano, o São Paulo terá outra mudança em relação à estréia no Paulista: Gustavo Nery entra na lateral-esquerda em lugar de Lino. "Ele treinou bem durante a semana, só não jogou por causa de problemas dentários e quero esperar um pouco mais para colocar o Fabiano. Fisicamente, ele está um pouco abaixo dos companheiros", diz Oswaldo, referindo-se ao lateral que foi contratado ao Atlético-PR e que apenas ontem teve seu contrato registrado na Federação Paulista. Oswaldo recebeu informações de que o Juventus é um time muito fraco, com laterais que apóiam pouco, ficando ao lado dos três zagueiros. Polido, prefere elogiar o adversário: "Sei que marcam forte e têm uma contra-ataque muito rápido." Hoje, os jogadores verão um teipe sobre o Juventus. Será uma maneira de conhecer o adversário. Até ontem, o desconhecimento era total. "Não conheço nenhum jogador deles e também não sei qual é o esquema que usam. Só sei que não podemos errar como na primeira partida", diz Gustavo Nery. "Para mim, vai ser um jogo duro como todos os outros, mas realmente não conheço o Juventus", diz Jean.