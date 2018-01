Tricolor apresenta novo reforço na 6ª Fabiano, lateral-esquerdo do Atlético Paranaense, deverá ser anunciado no máximo até sexta-feira como novo reforço do São Paulo. Após a eliminação no Campeonato Brasileiro, será a segunda contratação do clube, que na segunda-feira acertou com o lateral-direito Leonardo Moura, que estava no Palmeiras. O provável acerto com Fabiano coloca um ponto final no interesse são-paulino por Kléber, do Corinthians. O jogador é um sonho antigo de uma ala de dirigentes do clube, comandada pelo vice-presidente Márcio Aranha. Dois fatores pesaram para que o clube desistisse de Kléber: o financeiro e a rivalidade com o Corinthians, que ficou muito mais acirrada depois da árdua negociação que resultou na ida de Ricardinho para o Morumbi. Os dirigentes são-paulinos concluíram que seria inútil procurar Antônio Roque Citadini (vice-presidente do Corinthians) para tentar iniciar as negociações para a transferência do lateral. "O Corinthians não iria querer negociar o Kléber com o São Paulo. Seria uma tentativa inútil", disse Marco Aurélio Cunha, superintendente de futebol. A falta de dinheiro para a compra do lateral também pesou. Os contatos que os dirigentes são-paulinos fizeram com os empresários que poderiam bancar a negociação - repetindo a fórmula usada para a aquisição de Ricardinho - foram negativos. Assim, o clube preferiu retomar as negociações com Fabiano e esquecer o sonho de ter Kléber ao lado de Ricardinho. O técnico Oswaldo de Oliveira, que passa férias no Rio, esteve em São Paulo nesta quarta-feira e teve uma reunião com Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, diretor de futebol do clube. Ficou decidido que o São Paulo vai mesmo reduzir a folha de pagamento. Além de Reginaldo e Rafael, que já foram dispensados, Wilson, Adriano e Gustavo Nery não deverão ficar. O zagueiro Ameli também pode sair. O Internacional - seu último clube antes de assinar com o São Paulo - tem interesse em sua volta. A diretoria são-paulina avisa que não colocará obstáculo para a sua transferência.