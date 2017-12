Tricolor busca torcedores no Nordeste Dentro de seis anos, o São Paulo terá uma torcida tão grande quanto as de Flamengo e Corinthians, as maiores do Brasil, segundo pesquisa Ibope. O que para a grande maioria não passa de um sonho, para o publicitário e advogado Júlio Casares, de 43 anos, é uma meta possível de ser alcançada. "O São Paulo teve um crescimento enorme nos últimos três anos e vamos alcançar ou pelo menos nos aproximar muito das duas maiores torcidas", afirma o coordenador do Gesp (Grupo de Executivos São-Paulinos), que reúne 120 publicitários com a missão de prestar assessoria gratuita ao clube. A diferença dos 13,3 milhões de são-paulinos para os 24 milhões de corintianos e 33 milhões de flamenguistas, apontados pela pesquisa, não assusta Casares, que aposta no Nordeste como propulsor da torcida tricolor. "O Flamengo lidera no Nordeste ainda por conta dos anos 50, quando a Rádio Nacional do Rio tinha uma grande penetração por lá. Agora, vamos disputar esse espaço com muita vontade." Além do Nordeste, a juventude é outro nicho a ser "atacado" pelo São Paulo. "Nossa torcida é muito grande entre os garotos e nessa faixa de idade um sempre puxa o outro. Vamos crescer ainda mais." O primeiro lance do São Paulo nessa briga é a criação do projeto "Embaixador Tricolor", que terá um plano piloto lançado em março, na cidade de Natal. "Há 20 são-paulinos em Natal com o perfil do Gesp, gente com muito acesso à mídia. Por isso, o projeto será iniciado por lá. Depois de três meses, faremos uma avaliação e o estenderemos a outras cidades." O "Embaixador Tricolor" terá ações localizadas para tratar o torcedor como um cliente em potencial. "Será uma plataforma de vendas das coisas do clube. Vamos buscar sócios-torcedores e a implantação de escolinhas oficiais do São Paulo, por exemplo. E buscar novos torcedores. Será o responsável por dar ressonância às coisas que acontecem por aqui." Casares pensa em levar torcedores para acompanhar a delegação do São Paulo em jogos do Brasileiro de 2005, trazê-los para conhecer o Morumbi, além de outras ações de marketing ligadas aos patrocinadores do clube. Acha que terá sucesso pela receptividade da "marca São Paulo", que considera bem aceita em todo o Brasil. "O São Paulo é mais do que uma marca. É uma grife. Tem valores agregados que remetem à excelência, competência e técnica. Tem o Morumbi, tem o Centro de Treinamentos e o melhor centro de reabilitação física do Brasil. Tudo isso permite sonhar com o São Paulo tendo a maior torcida do Brasil."