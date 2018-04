Tricolor está rico, mas venceu pouco Muito dinheiro em caixa e poucos troféus no Memorial do São Paulo Futebol Clube. Assim pode ser resumida a gestão do presidente Paulo Amaral, iniciada em abril de 2000. Ele arrecadou US$ 42,25 milhões com a venda de jogadores e gastou 5% desse valor na contratação de reforços: US$ 2 milhões em Gustavo Nery e US$ 200 mil para ficar com metade do passe de Lino. Ambos são laterais. Leia mais no Jornal da Tarde