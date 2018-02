Tricolor joga para a ?conta do chá? O São Paulo conseguiu tudo o que queria: vencer mais uma vez a Portuguesa Santista neste domingo pela manhã por 1 a 0, na Vila Belmiro, em Santos, e conquistar a vaga para disputar a final com a vantagem de dois resultados iguais sobre seu adversário, o Corinthians. "O resultado agradou, vencemos o jogo e conseguimos a classificação", disse o técnico Oswaldo de Oliveira, que justificou o fraco futebol de seu time: "não dá para ter espetáculo todos os dias, o futebol é uma competição e às vezes temos que jogar com o que nos favorece".