Tricolor segue para retiro em Extrema A equipe do São Paulo inicia nesta terça-feira um período de concentração absoluta para a final do Campeonato Paulista, sábado contra o Corinthians. Na tarde de hoje, a equipe segue para a cidade de Extrema-MG, onde vai ficar até a sexta-feira. O retiro foi bem recebido pelos jogadores. ?Tenho certeza que será um período bastante produtivo. Vai fazer bem para a equipe?, disse o meia Ricardinho. O São Paulo perdeu o primeiro jogo por 3 a 2 e agora precisa vencer o Corinthians para ficar com o título. O técnico Oswaldo de Oliveira ainda não definiu os substitutos de Gustavo Nery e Maldonado, que estão fora da decisão, cumprindo suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Julio Santos e Régis brigam pela vaga de Gustavo Nery. Julio Batista, que atuou na lateral direita no jogo de domingo, deve agora ser deslocado para o meio, na vaga de Maldonado. Além do aprimoramento técnico, Oliveira vai tentar trabalhar o aspecto emocional dos jogadores, alguns deles ainda abatidos pela derrota no domingo passado.