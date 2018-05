Tricolores blindam Lucão e consideram resultado 'injusto'

Após a derrota para o Corinthians, o São Paulo tratou de tentar blindar o time, em especial o zagueiro Lucão. O responsável direto pelo primeiro gol do Alvinegro foi impedido pelos companheiros de dar entrevistas na saída de campo e sua culpa minimizada pelos demais jogadores do Tricolor.

"Fizemos uma má partida, mas a equipe mostrou bastante vontade. Tivémos um 2º tempo bom e acho que isso prova que o que define a partida são os detalhes. Acho que tem que estar concentrado nos 90 minutos. Na derrota, não perde um ou outro, perde o grupo", disse o meia Michel Bastos.

"Não estou aqui para apontar erro de ninguém agora, ali eu gritei porque vi que o jogador do Corinthians virou de costas, ele não me ouviu, é difícil a comunicação com estádio lotado. Não tem que colocar culpado algum, vamos trabalhar para não errar mais", defendeu o goleiro Denis.

Já Lucão, ao tentar falar novamente sobre o lance (ele já havia pedido desculpas à torcida do São Paulo no intervalo), foi impedido por Rodrigo Caio. A expectativa agora é ver se o jovem zagueiro vai continuar como titular no Tricolor para a partida do meio de semana pela Libertadores da América.

"Pelo que produzimos, não deixamos a equipe deles criar, acho que o resultado foi injusto. Na quarta-feira jogamos em casa (contra o The Strongest, no Pacaembu), nossa obrigação é ganhar", defendeu Paulo Henrique Ganso