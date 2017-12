Trinidad e Tobago empata em amistoso contra o Peru Em amistoso preparatório para a Copa do Mundo, realizado na noite desta quarta-feira, a seleção de Trinidad e Tobago empatou com o Peru por 1 a 1. A partida foi realizada no Estádio Hasely Crawford, em Port of Spain. O Peru abriu o placar com Gustavo Vasallo, aos 31 minutos do primeiro tempo. O empate de Trinidad aconteceu aos 29 minutos da segunda etapa, com Kenwyne Jones. A seleção de Trinidad e Tobago, comandada pelo técnico holandês Leo Beenhakker, participará pela primeira vez de um Mundial. Os trinitários estão no Grupo B, ao lado da Inglaterra, Suécia e Paraguai. Copa Kirin A seleção da Escócia goleou a Bulgária por 5 a 1, nesta quinta-feira, pela segunda rodada da Copa Kirin, disputada no Japão. Ambas as seleções estão fora da Copa do Mundo da Alemanha. Na última terça-feira, a Bulgária havia vencido o Japão por 2 a 1. Os japoneses estão no Grupo do Brasil na Copa do Mundo, ao lado de Croácia e Austrália. No próximo sábado acontecerá o jogo entre Japão e Escócia, fechando a Copa Kirin. Os japoneses precisam vencer por três gols de diferença para conquistar o título.