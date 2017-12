Trinidad & Tobago vence e vai à Copa A seleção de Trinidad & Tobago venceu Bahrein por 1 a 0 nesta quarta-feira na casa do adversário e conquistou uma vaga para a Copa do Mundo, pela primeira em sua história. O gol histórico foi marcado pelo zagueiro Dennis Lawrence, que atua no Wrexham, da Inglaterra, escorando um escanteio cobrado pelo veterano Dwight Yorke aos quatro minutos da etapa final. Yorke, de 33 anos - que jogou pelo Manchester United, também da Inglaterra - foi um dos principais destaques da partida. No jogo de ida, em Puerto Espanha, houve empate por 1 a 1. Trinidad será o quarto representante da Concacaf - a Confederação Centro-Americana, que já contava com Estados Unidos, México e Costa Rica. A equipe será ainda a sétima estreante no Mundial da Alemanha, ao lado de Ucrânia, Sérvia e Montenegro, Togo, Gana, Costa do Marfim e Angola. Com a vitória e hoje, Trinidad se junta a Austrália, que também nesta quarta-feira se classificou ao derrotar o Uruguai nos pênaltis (4 a 2) depois de ganhar por 1 a 0 no tempo regulamentar.