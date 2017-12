Trinidad pega Paraguai e torce por vitória da Inglaterra Poucos dentro da própria seleção de Trinidad e Tobago esperavam que isso acontecesse, mas é verdade que a equipe chega à partida contra o Paraguai, nesta terça-feira, em Kaiserslautern, com chances reais de classificação para as oitavas-de-final. É verdade que a missão não é fácil: o time precisa vencer seu jogo e torcer para que a Inglaterra supere a Suécia, e ainda descontar a diferença no saldo de gols: os suecos tem 1, contra saldo negativo de dois dos caribenhos. Assim, resta aos jogadores, muitos deles atuando em divisões menores do futebol inglês, torcer pela "pátria-mãe". "Rooney pode fazer a diferença contra a Suécia", diz o volante Birchal, ele próprio nascido na Inglaterra. "Nenhum de nós quer ver o sonho terminar, por isso tenho certeza de que Els podem nos fazer esse favor", completou. O técnico Leo Beenhakker, no entanto, acredita que, antes de torcer pelos ingleses, é preciso fazer a própria parte e vencer os paraguaios. "Será um jogo interessante, em que vamos tentar vencer para manter nossas aspirações. Há uma chance remota, e precisamos fazer o resultado na nossa partida", adverte o treinador, que fez elogios ao eliminado rival sul-americano. "É um advesário duro e que tem bom futebol, embora ainda não tenha apresentado isso na Copa." O principal objetivo do Paraguai é se despedir de forma digna, apesar do inesperado fiasco - nas últimas duas Copas, a equipe conseguiu se classificar para as oitavas-de-final. A partida marcará a despedida do zagueiro Gamarra, que vinha sofrendo críticas por suas atuações ainda no Palmeiras, durante o Brasileirão, e acabou marcando um gol contra na derrota por 1 a 0 para a Inglaterra. Ficha técnica: Paraguai x Trinidad e Tobago Paraguai - Bobadilla; Caniza, Gamarra, Cáceres e Núñez; Barreto, Acuña, Paredes e Dos Santos; Santa Cruz e Valdez. Técnico: Aníbal Ruiz. Trinidad e Tobago - Hislop; Gray, Lawrence, Sancho e Avery John; Edwards, Birchall, Theobald e Samuel; Yorke e Stern John. Técnico: Leo Beenhakker. Árbitro: Roberto Rosetti (Itália). Local: Fritz Walter Stadion, em Kairserslautern. Horário: 16 horas (de Brasília).