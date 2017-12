Trinidad surpreende e segura empate sem gols com a Suécia Estreante em Copa do Mundo, a seleção de Trinidad e Tobago surpreendeu ao arrancar um empate sem gols com a Suécia, neste sábado, no Westfalenstadion, em Dortmund. A equipe caribenha atuou todo o segundo tempo com um jogador a menos por causa da expulsão do lateral-esquerdo Avery John. Com o resultado, os dois países dividem a segunda colocação do Grupo B, com um ponto. A liderança está com a Inglaterra, que bateu o Paraguai por 1 a 0, com um gol contra do zagueiro Gamarra, que atua no Palmeiras. A Suécia, única equipe nórdica da Copa, levou perigo ao gol dos adversários logo aos 5 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de falta na entrada da área, o atacante Henrik Larsson cobrou falta com força e a bola passou rente à trave esquerda do goleiro Neil Shaka Hislop. A equipe caribenha demorou para entrar no jogo e só conseguiu dar o primeiro chute ao gol aos 33. O meia Carlos Edwards recebeu próximo da intermediária e chutou forte para o goleiro Rami Shaaban encaixar. Cinco minutos depois, a Suécia respondeu. Fredrik Ljungberg fez boa jogada na lateral direita e cruzou na área para Larsson, que cabeceou por cima do gol. Logo em seguida, o volante Christian Wilhelmsson mandou uma bomba e Hislop espalmou para fora. Aos 42, Ibrahimovic foi lançado e chutou forte no canto, mas o goleiro de Trinidad fez outra grande defesa. No início da etapa complementar, o lateral-esquerdo Avery John deu uma entrada violenta em Wilhelmsson e foi expulso pelo juiz Shamsul Maidin, de Cingapura. O atleta de Trinidad e Tobago foi o primeiro a receber cartão vermelho no Mundial de 2006. Mesmo com um a menos em campo, a equipe comandada pelo holandês treinador Leo Beenhakker quase abriu o marcador aos 13 minutos. O atacante Cornell Glen, que recém havia entrado no lugar de Samuel, recebeu na direta e chutou forte, mas a bola bateu na travessão. Na seqüência, Ibrahimovic, à queima-roupa, obrigou Hislop a fazer excelente defesa. O goleiro caribenho voltou a evitar nova tentativa de gol sueco aos 35, num chute de Marcus Allbäck. Na segunda rodada do Grupo B, Trinidad e Tobago enfrentará a Inglaterra, na próxima quinta-feira, em Nuremberg. No mesmo dia, a Suécia pega os paraguaios, em Berlim. Ficha técnica: Trinidad e Tobago 0 x 0 Suécia Trinidad e Tobago - Hislop; Gray, Avery John, Sancho e Lawrence; Birchall, Theobald (Whitley), Yorke e Edwards; Samuel (Glen) e Stern John. Técnico: Leo Beenhakker. Suécia - Shaaban; Alexandersson, Mellberg, Lucic e Edman; Linderoth (Kallström), Willhelmson (Jonson), Svensson (Allbäck) e Ljungberg; Ibrahimovic e Larsson. Técnico: Lars Lagerback. Árbitro: Shamsul Maidin (Cingapura). Cartão amarelo - Avery John, Yorke e Larsson. Cartão vermelho - Avery John. Local: Westfalenstadion, em Dortmund.