Trinidad vai à repescagem na Concacaf Trinidad y Tobago ganhou do México por 2 a 1, nesta quarta-feira, em Puerto España, e garantiu vaga na repescagem das Eliminatórias da Concacaf. Com isso, vai enfrentar o Bahrein, que se classificou na Ásia, em busca de uma vaga na Copa do Mundo de 2006. Na Concacaf, México, Estados Unidos e Costa Rica se classificaram diretamente para o Mundial da Alemanha. E com a vitória desta quarta-feira, Trinidad garantiu o quarto lugar no hexagonal final das Eliminatórias, passando para a repescagem. Em casa, contra o já classificado México, Trinidad chegou à vitória com dois gols de Stern John, enquanto Jaime Lozano descontou para os mexicanos. Nos outros jogos da última rodada das Eliminatórias da Concacaf, nesta quarta-feira, a Guatemala derrotou a Costa Rica por 3 a 1 e os Estados Unidos venceram o Panamá por 2 a 0. O duelo entre Trinidad y Tobago e Bahrein, que vale vaga na Copa, acontecerá nos dias 12 e 16 de novembro.