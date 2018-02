Trinidad vence e fica perto da repescagem Trinidad e Tobago abriu vantagem sobre a Guatemala na luta por uma vaga na repescagem das eliminatórias da Concacaf, ao derrotar o Panamá por 1 a 0, neste sábado. Stern John marcou o gol da vitória aos 16 minutos do segundo tempo. Agora, Trinidad e Tobago tem 10 pontos, dois a mais que a Guatemala. Falta apenas umas rodada para o fim do hexagonal. A vaga será decidida no dia 12 de outubro, quando Trinidad e Tobago enfrenta o México, e a Guatemala joga contra os Estados Unidos. México, Costa Rica e Estados Unidos já garantiram vaga na Copa.