Trinta mil acompanham treino da Seleção Um público estimado em 30 mil torcedores compareceu na tarde desta terça-feira no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, para acompanhar o último treino da Seleção Brasileira para a partida de amanhã à noite contra a Argentina, pela sexta rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. De acordo com a administração do estádio, pelo menos outros 5 mil estão do lado de fora do estádio. O Mineirão - que já chegou a receber público de 132 mil pessoas - teve a capacidade reduzida. Por medida de segurança, e para proporcionar maior conforto ao torcedor, foram colocadas cadeiras na arquibancadas e a Geral foi fechada. Além disso, "apenas" 42 mil ingressos foram colocados à venda. TREINO - Sem o zagueiro Luisão e o meia Ronaldinho Gaúcho, cortados por contusão, o técnico Carlos Alberto Parreira foi obrigado a mexer na equipe. Nesta quarta-feira, pela primeira vez, o time de Parreira vai atuar com dois centroavantes: Luis Fabiano e Ronaldo. O treino desta tarde servirá apenas para reconhecimento do gramado e relaxamento. O time brasileiro já está escalado com Dida; Cafu, Juan, Roque Junior e Roberto Carlos; Edmílson, Juninho Pernambucano, Kaká e Zé Roberto; Luis Fabiano e Ronaldo. A Argentina também está definida. O técnico Marcelo Bielsa deverá iniciar a partida com Cavallero; Quiroga, Walter Samuel, Heinze; Zanetti, Mascherano, Aimar, Kily González e Sorín; Delgado e Crespo. Este Brasil x Argentina será uma espécie de tira-teima. Em 90 anos de história, o confronto se mostra rigorosamente igual - com 32 vitórias para cada lado. A Argentina é a atual líder das eliminatórias, com 11 pontos. O Brasil é terceiro, com 9, ao lado da Venezuela. O Paraguai - que enfrenta a Bolívia em La Paz - é o segundo colocado.