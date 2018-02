Trinta mil ingressos vendidos no Rio O primeiro lote de ingressos para o clássico Vasco x Flamengo, no domingo, 30 mil, esgotou-se nesta quinta-feira em aproximadamente sete horas. As entradas eram pertinentes à promoção "Gol de Placa", onde torcedores trocam notas fiscais no valor total de R$ 50, compram uma raspadinha por R$ 1 e recebem um ingresso. Nesta sexta-feira, nas sedes do Vasco e Flamengo, começa a venda dos 40 mil ingressos restantes, a preços normais, com uma arquibancada a R$ 10.