Trio campeão dirigirá time de Ronaldo As equipes de Ronaldo e Zidane - que no dia 14 de dezembro vão se enfrentar pela segunda vez num jogo beneficente em favor do programa da contra a fome patrocinado pela ONU - terão reforços especiais nos respectivos bancos de reservas. A equipe do brasileiro será dirigida por um trio de campeões mundiais: Carlos Alberto Parreira, Luiz Felipe Scolari e Zagallo confirmaram presença na partida. Pelo lado do francês, a ?comissão-técnica? também tem história no futebol. Será formada pelo italiano Marcello Lippi e pelos franceses Didier Deschamps e Luis Fernandez . Lippi é o atual técnico da seleção da Itália, enquanto Deschamps, ex-jogador da seleção francesa, foi vice-campeão da última Liga dos Campeões com o Mônaco. Embaixadores da boa vontade do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Ronaldo e Zidane esperam contar com algumas das principais estrelas do futebol no mundo.