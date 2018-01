Trio da seleção reforça equipe do Santos Sem o zagueiro Alex, suspenso, e o volante Paulo Almeida, contundido, o técnico Emerson Leão começa a definir hoje o time do Santos que vai enfrentar o Criciúma sábado, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro vai cumprir suspensão automática e deverá ser substituído por Preto. Daniel é o substituto mais provável de Paulo Almeida. Para compensar a perda dos titulares, Leão deverá contar com os três jogadores convocados para a seleção - Renato, Elano e Diego. Depois de permanecer em repouso por alguns dias por causa de uma operação no joelho, Leão confirmou que vai comandar a equipe em campo. No amistoso do Santos em Cuiabá, na terça-feira, a orientação do time ficou por conta do auxiliar-técnico Pedro Santilli.