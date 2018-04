Trio de arbitragem é atacado por torcedores corintianos

Em entrevista à ESPN Brasil, Jean Pierre Gonçalves Lima evitou dar detalhes, mas confirmou a confusão no aeroporto. A diretoria corintiana, inclusive, já divulgou uma nota oficial para condenar o ataque dos torcedores ao trio de arbitragem. "O Corinthians repudia toda e qualquer forma de violência. Este não é o caminho para decisão do ponto de vista esportivo ou de qualquer natureza", diz um trecho do comunicado do clube.

O trio de arbitragem teve uma atuação bastante polêmica no jogo de domingo em Uberlândia. O primeiro gol do América-MG, por exemplo, saiu num pênalti mal marcado pelo árbitro, o que provocou revolta nos corintianos. Mesmo com a derrota por 2 a 1 para o lanterna do Campeonato Brasileiro, o Corinthians segue na liderança, já que o segundo colocado Vasco também perdeu nesta 33ª rodada - levou 2 a 0 do Santos na Vila Belmiro.