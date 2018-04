Trio de frente funciona e São Paulo goleia o Bragantino

O placar poderia ter sido mais elástico se Rogério Ceni não tivesse desperdiçado um pênalti ainda no primeiro tempo. O goleiro, que caminha a passos largos para chegar aos 100 gols na carreira, poderia ter feito o seu 99º nesta noite, mas bateu mal a penalidade e permitiu a defesa de Rafael Defendi. Diminuem, assim, as chances de Ceni marcar seu centésimo gol contra o Palmeiras, sua maior vítima, no clássico do próximo final de semana.

O clássico, aliás, pode até mesmo dar a liderança para o São Paulo, desde que o Palmeiras não vença o Mogi Mirim neste domingo. A vitória no Morumbi leva o time tricolor à segunda colocação, com 18 pontos, um a menos que a equipe alviverde. O Santos também tem 18, mas fica atrás porque tem uma vitória a menos.

VITÓRIA FÁCIL - Com muito volume de jogo, o São Paulo só atacou nos primeiros trinta minutos de jogo. Rogério Ceni só apareceu duas vezes: ambas no ataque. Logo aos 4 minutos, ele bateu falta da entrada da área e mandou por cima do travessão. Depois, aos 21, desperdiçou pênalti que Fernandinho sofreu de Rafael ao tentar driblá-lo na pequena área.

Neste meio tempo o São Paulo já havia feito 1 a 0. Dagoberto bateu falta da esquerda, Miranda subiu no meio da zaga, tentou o cabeceio, mas mandou mesmo de ombro para o gol. Não fosse a falta de pontaria do ataque, somada a um pouco de falta de sorte, o São Paulo já poderia estar goleando antes da primeira metade da etapa inicial.

Com um falso 3-5-2, em que Rhodolfo se arriscava como lateral-direito, o São Paulo tinha tranqüilidade para jogar do meio para frente. Pela esquerda, Carlinhos Paraíba fazia companhia a Juan. Na direita, Jean tinha a ajuda não apenas de Rhodolfo, mas também de Casemiro, que entrou no lugar do machucado Rodrigo Souto e fez sua primeira partida no ano com a camisa tricolor, dando mais movimentação ao time.

Na frente, Lucas, Dagoberto e Fernandinho mostravam grande entrosamento e criavam muito. Foi de uma jogada assim que saiu o segundo gol. A dupla de atacantes fez bela troca de passes desde o meio campo e chegou na cara do gol. Fernandinho marcou na segunda assistência de Dagoberto no jogo.

Na volta do intervalo, o panorama foi o mesmo. Aos 16 minutos, Fernandinho fez ótima jogada pela esquerda, dentro da sua característica e rolou para Juan, que perdeu com o gol vazio. Dois minutos depois, o atacante repetiu a jogada e Lucas não desperdiçou. De contrato renovado, comemorou com a torcida.

Depois, saiu ovacionado, para dar lugar a Marlos. Sentindo dores, Fernandinho pediu pra sair e no lugar dele entrou o estreante Willian José, o terceiro campeão sul-americano sub-20 em campo pelo São Paulo. O atacante mostrou estrela e, três minutos de entrar, arriscou um chute de longe, indefensável, para marcar seu primeiro gol com a camisa tricolor.

FICHA TÉCNICA

São Paulo 4 x 0 Bragantino

São Paulo - Rogério Ceni; Rhodolfo, Alex Silva, Miranda e Juan; Casemiro, Carlinhos Paraíba, Jean (Ilsinho) e Lucas (Marlos); Fernandinho (Willian José) e Dagoberto. Técnico - Paulo César Carpegiani.

Bragantino - Rafael Defendi; Carlinhos, Marcos Aurélio e Everaldo; Nêgo (Dieguinho), Éder, Luciano Sorriso (Leandro Piton), Paulo Roberto e Julio Cesar; Finazzi e João Sales (Wellington). Técnico - Marcelo Veiga.

Gols - Miranda, aos 19, e Fernandinho, aos 43 minutos do primeiro tempo; Lucas, aos 18, e Willian José, aos 31 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Paulo Roberto, Rafael, Carlinhos, Everaldo, Marcos Aurélio, Ilsinho e Miranda.

Árbitro - Márcio de Gois.

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio do Morumbi, em São Paulo.