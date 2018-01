Trio do ABC busca o entrosamento A camisa do Palmeiras pesa mais que a do São Caetano? Para Claudecir, sim. Para Adãozinho, o peso é igual. Magrão sorri com a pergunta. Os três meias trocaram o ABC pelo Parque Antártica há poucos dias cientes de que as cobranças serão maiores. Magrão e Claudecir retornaram de empréstimo. Adãozinho assinou por um ano. Todos vão conviver com a desconfiança da torcida, traumatizada pelo rebaixamento para a Série B do Brasileiro. Preocupado com a falta de entrosamento, o técnico Jair Picerni pôs Adãozinho de titular. Quer repetir a partir de hoje, contra o União Barbarense, o trio que ele mesmo comandou no São Caetano. ?Somos muito amigos fora de campo. E isso acaba se refletindo durante os jogos. Entre nós não há frescura na hora de se cobrar?, diz Adãozinho. Leia mais no Jornal da Tarde