Trio do Palmeiras atrás de vingança Para o volante Alceu, o meia Diego Souza e o atacante Vágner, a partida entre Palmeiras e Botafogo, neste sábado, às 16h, no Parque Antártica, terá um gosto especial. Será a chance que terão para reencontrar o técnico Levir Culpi, hoje no Botafogo, mas que no ano passado, tão logo assumiu o Palmeiras, pediu à diretoria que os mandasse de volta para o time de juniores. Publicamente, nenhum dos três assume sentir mágoa de Levir, mas basta uma conversa para perceber que os jogadores não engoliram a decisão até hoje. Leia mais no Jornal da Tarde