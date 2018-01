Trio-elétrico Tricolor deixa o aeroporto Pouco antes das 7h30, o trio-elétrico que comanda a carretada do São Paulo por algumas das principais ruas da Capital, deixou o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Os primeiros atletas começaram a subir no carro cerca de 15 minutos antes - casos de Lugano, Amoroso e Rogério Ceni. Os dois primeiros com câmeras nas mãos para registrar as homenagens. O volante Mineiro - autor do gol que deu a vitória ao São Paulo sobre o Liverpool e o título ao São Paulo - subiu no carro carregando a taça de campeão do mundo. No desembarque, Rogério Ceni imitou Romário e foi até a janela da aeronave saudar a torcida. Com a bandeira do São Paulo nas mãos o goleiro demonstrava muita alegria. ?Eu sempre vivi isso como realidade. Eu sempre sonhei com isso, com essa taça de campeão mundial. Demorou, mas chegou?, disse o goleiro, em entrevista coletiva ainda no aeroporto. ?Nós recolocamos o São Paulo na história do futebol mundial. O São Paulo é um dos 5 clubes do mundo tri-campeões mundiais?, acrescentou. Já no carro, ele chegou para a carreata carregando o troféu de melhor jogador da final. O trio-elétrico vai passar por algumas das principais ruas de São Paulo. A delegação Tricolor deixa a região de Guarulhos pela Via Dutra e deve tomar o sentido do Centro da cidade pela Ponte das Bandeiras. Já no Centro, o grupo pára na Prefeitura, onde será recebido pelo palmeireirense José Serra. O trio-elétrico segue então para o Palácio do Governo, onde os jogadores se encontram com o governador Geraldo Alckmin - torcedor declarado do Santos. Por fim, os atletas seguem para o estádio do Morumbi, onde o time dará a volta olímpica. CHEGADA - O avião trazendo os jogadores tricampeões mundiais pousou em Cumbica às 6h25. Os atletas desembarcaram numa área exclusiva, separados dos demais passageiros do vôo procedente de Frankfurt, na Alemanha - única escala da viagem desde o Japão. Muitos dos jogadores apareceram em uma área externa, que dá acesso à torre de controle, no mesmo local onde estavam pelo menos 3 mil torcedores. A multidão crescia na medida em que o trio-elétrico avançava e, próximo á chegada à entrada de São Paulo já eram aproximadamente 7 mil. Veja onde a caravana são-paulina vai passar. Via Dutra Marginal do Tietê Ponte das Bandeiras Av. Tiradentes Brigadeiro Tobias Senador Queiróz Avenida Ipiranga Av. São Luiz Xavier de Toledo Viaduto do Chá Prefeitura Largo São Francisco Av. 23 de Maio Av. Ruben Berta Av. Moreira Guimarães Rua Minura Alameda dos Aicás Av. Bandeirantes Ponte da Bandeirantes Marginal do Pinheiros Ponte Roberto Zucolo Av. Pajuras Av. Oscar Americano Av. Morumbi Palácio do Governo Avenida Morumbi Padre Lebret Estádio do Morumbi.