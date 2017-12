Trio francês vai apitar o jogo do Brasil contra o Japão O árbitro francês Eric Poulat é quem vai apitar a última partida do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo, contra o Japão, nesta quinta-feira, em Dortmund, na Alemanha, pelo Grupo F. O anúncio foi feito pela Fifa nesta terça, confirmando ainda os outros quatro profissionais que estarão juntos trabalhando no jogo. Poulat tem 42 anos e é especialista em computação em seu país. É árbitro desde 1999 e tem a experiência de já ter trabalhado na Olimpíada de Atenas, na Grécia, em 2004. Ele já trabalhou, nesta Copa, no jogo Portugal 2 x 0 Irã. Os dois auxiliares são franceses (já que a Fifa determina que o trios sejam fixos): Lionel Dagorne e Vicent Texier. Já o quarto e quinto árbitro serão da Arábia Saudita: Jerome Damon e Enock Molefe. Nesta partida, o Brasil entra em campo já classificado e precisa apenas de um ponto para garantir o primeiro lugar. Já o Japão precisa da vitória e uma combinação de resultados para conseguir a segunda vaga do grupo para a próxima fase. Os outros árbitros Foram indicados ainda os juízes das outras partidas que encerram a primeira fase: República Checa x Itália Árbitro: Benito Archundia (MEX) Árbitro Assistente 1: Jose Ramirez (MEX) Árbitro Assistente 2: Hector Vergara (CAN) Quarto árbitro: Oscar Ruiz (COL) Quinto árbitro: Jose Navia (COL) Gana x Estados Unidos Árbitro: Markus Merk (ALE) Árbitro Assistente 1: Christian Schraer (ALE) Árbitro Assistente 2: Jan-Hendrik Salver (ALE) Quarto árbitro: Toru Kamikawa (JAP) Quinto árbitro: Yoshikazu Hiroshima (JAP) Croácia x Austrália Árbitro: Graham Poll (ING) Árbitro Assistente 1: Philip Sharp (ING) Árbitro Assistente 2: Glenn Turner (ING) Quarto árbitro: Kevin Stott (EUA) Quinto árbitro: Gregory Barkey (EUA)