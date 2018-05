Trio reforçará Flamengo contra o Corinthians no domingo

RIO - Depois da fraca estreia no Brasileirão, em empate sem gols com o Goiás, o Flamengo contará com reforços para a segunda rodada. O adversário será o Corinthians, no próximo domingo, no Estádio do Pacaembu. Para esta partida, o técnico Jayme de Almeida vai poder contar novamente com Samir, Cáceres e André Santos, que ficaram fora da estreia, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

André Santos retorna após uma suspensão automática e assume a lateral esquerda. Samir e Cárceres estavam afastados por problemas físicos, mas, recuperados, vão brigar pelas vagas de Chicão e Amaral, respectivamente. Cárceres não joga desde 12 de março, após uma contusão no ombro. Já Samir ficou de fora por duas semanas.

Neste domingo, em um jogo fraco tecnicamente, o Flamengo estreou no Campeonato Brasileiro com empate sem gols diante do Goiás. A partida deste domingo foi disputada no estádio Mané Garrincha, em Brasília, que recebeu pouco mais de 19 mil torcedores.