Trio treina normalmente e deve reforçar Flamengo na quarta-feira

RIO - Vencer o León, quarta-feira, no Maracanã, será determinante para o Flamengo chegar à próxima fase da Libertadores. Para essa tarefa, o time deve contar com três reforços. Elano, Léo Moura e André Santos participaram normalmente de um treino técnico nesta segunda-feira e provavelmente vão estar à disposição do treinador Jayme de Almeida para o jogo decisivo.

Os laterais Léo Moura e André Santos devem voltar normalmente para o time titular. Enquanto o meia Elano terá de disputar a vaga com o atacante Paulinho, que destacou nos últimos jogos do rubro-negro.

Com isso, o time rubro-negro irá jogar com o apoio em massa de sua torcida, como de costume em jogos decisivos. Até essa segunda-feira,aproximadamente 50 mil ingressos para o jogo já haviam sido vendidos.