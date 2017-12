Tristán faz 3 na vitória do La Coruña Com três gols do atacante Tristán, o Deportivo La Coruña derrotou, neste sábado, o Osasuna, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol. Aloisi descontou para o time de Pamplona, que já perdia por 3 a 0, aos 32 minutos do primeiro tempo. Com este resultado, o La Coruña soma 51 pontos e fica em terceiro lugar na classificação, dois pontos atrás do Valencia, que joga neste domingo, e um do Real Madrid, que faz o clássico diante do Barcelona ainda neste sábado. O Osasuna segue com 34 pontos.