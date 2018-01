Tristán leva La Coruña à liderança Com dois gols do atacante Diego Tristán na vitória do Deportivo La Coruña sobre o Zaragoza por 2 a 1, o time do brasileiro Djalminha assumiu temporariamente a liderança do Campeonato Espanhol, com 17 pontos. Yordi González diminuiu para o Zaragoza. O Real Madrid empatou sem gols contra o Alavés e somou nove pontos. Sevilla e Mallorca completaram os jogos deste sábado. O Sevilla empatou por 2 a 2, com gols de Campano e Engonga (Mallorca) e Gallardo e Olivera (Sevilla).