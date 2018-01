Triste com diretoria, Nilmar admite deixar o Corinthians Não bastassem os jogadores em atividade não ter certeza sobre o seu futuro, após o final do Campeonato Paulista, até quem só terá condições de jogar daqui a sete meses pensa em sair do Corinthians. Esse é o caso do atacante Nilmar, que sofreu uma torção no joelho direito no clássico contra o Palmeiras, no início de março, foi operado e só voltará a jogar no segundo semestre. ?Estou bastante chateado com a postura da diretoria em relação a tudo que aconteceu comigo no Parque São Jorge. Sinceramente não sei se quando estiver em condições voltarei a vestir a camisa do Corinthians?, disse o atacante, em entrevista ao programa Bola da Vez, da ESPN Brasil. A diretoria está tentando na Justiça a extensão do seu contrato por causa da operação no joelho. Esta postura tem irritado demais Nilmar e as pessoas que trabalham com ele. O rompimento definitivo está próximo.