Tristeza e poucas palavras no Corinthians A não ser pela desolação dos jogadores, nada indicava nesta quinta-feira no Parque São Jorge que o time havia sido eliminado da Libertadores da América na noite anterior de forma patética. Ao contrário do que ocorreu em 2000 ? quando integrantes da Gaviões da Fiel invadiram o clube e agrediram o atacante Edílson logo depois de a equipe ser eliminada na fase semifinal da competição pelo arquiinimigo Palmeiras ?, não havia nenhum torcedor furioso à caça de vilões. Sem brutamontes das uniformizadas por perto, o maior problema dos jogadores era livrar-se dos repórteres. Rogério, Anderson, Roger ? que foi expulso no final do primeiro tempo e transformou-se no vilão da noite ?, Fabinho e Liedson, da equipe que iniciou a partida, conseguiram fugir das entrevistas e nem foram vistos no Parque São Jorge. Geninho chegou assustado com o grande número de jornalistas presentes. ?Quando o Corinthians ganha, aparecem três ou quatro repórteres. Como perdeu, tem mais de 20 aqui?, comentou, cometendo um equívoco, já que independentemente de resultado, há no mínimo duas dezenas de jornalistas cobrindo as atividades do clube. "Sinceramente, não sei o que fazer", afirmou, categórico. "Mas temos de levantar a cabeça e tocar a vida, pois ainda estamos disputando o Campeonato Brasileiro." Na saída do estacionamento dos jogadores, o volante Fabrício mostrava-se ainda fora de sintonia. ?Agora que o ano acabou para o Corinthians, vai ser difícil ter ânimo para reagir?, afirmou, esquecendo-se que só foram disputadas oito rodadas do Campeonato Brasileiro e ainda restam 38. ?Desde que cheguei aqui, só ouço dizer que o time quer o título da Libertadores. É sempre assim: quando alguém quer uma coisa e não consegue, acaba ficando nervoso?, disse, sem convicção, numa tentativa de isentar de culpa os companheiros Roger e Fabinho, expulsos de campo na quarta-feira. Ainda atordoado pelo vexame, o goleiro Doni não buscou explicações. ?Não analisei o que aconteceu. Não pensei sobre o assunto. Mas também não consegui dormir direito. Só não concordo com os que dizem que o Corinthians foi violento. Não vi violência nenhuma.? O meia Jorge Wagner preferiu falar do jogo de domingo, contra o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. ?Gosto muito de jogar contra ex-clube. Para mim, seria ótimo que eu arrebentasse em campo, que conseguisse marcar três ou quatro gols neles.? Neste sábado a delegação já embarca para Belo Horizonte. E Geninho quis resolver com um simples decreto algo mais profundo. "Podemos ficar tristes só até quinta-feira. A frustração é grande, mas tem de ir embora", determinou.