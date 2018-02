Troca de Roger por Lúcio Flávio está descartada

O lateral-esquerdo Gustavo Nery foi negociado. Agora resta apenas o meia Roger para que o Corinthians se livre dos "encostos" identificados pela nova diretoria do clube. A primeira tentativa, no entanto, fracassou, já que o Botafogo não pretende trocar Lúcio Flávio pelo meia corintiano. A diretoria do Botafogo confirmou o interesse corintiano em trocar Roger por Lúcio Flávio, mas tanto o jogador quanto o técnico do time carioca, Cuca, vetaram a negociação. O meia reconquistou sua posição no Botafogo, e vê a temporada de 2008 como sendo a derradeira para conseguir uma boa negociação com o futebol exterior, enquanto Cuca não pretende contar com Roger, que estaria desmotivado, vide sua passagem pelo Flamengo, no último Brasileirão. Sendo assim, o caminho mais provável de Roger será sua dispensa, em janeiro, apesar de ainda ter contrato com o Corinthians. Sem acerto com o Botafogo, a diretoria do Corinthians volta suas atenções para o meia Pedrinho, que terá seu contrato com o Santos encerrado nesta segunda-feira. O diretor-técnico do clube, Antônio Carlos Zago, continua ligando para o meia, com quem jogou no Santos na temporada passada. Pedrinho, que convivia com várias contusões, finalmente teve uma boa seqüência de jogos pelo Santos, o que animou o novo técnico do Corinthians, Mano Menezes, a indicá-lo. A diretoria do Santos, no entanto, pretende manter o atleta e deve fazer uma proposta pela renovação de seu contrato.